Vorsicht vor der Electronic Arts-Aktie?

Die technische Analyse der Electronic Arts-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 127,98 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 135,61 USD weicht um +5,96 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 134,35 USD nahe am letzten Schlusskurs (+0,94 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine negative Stimmung rund um die Electronic Arts-Aktie hin. In den vergangenen Wochen überwogen die negativen Meinungen und Themen, weshalb das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft wird. Bezüglich der Anlegerstimmung ist die Aktie somit angemessen bewertet.

Analysten geben für Electronic Arts insgesamt ein "Gut"-Rating, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 138,76 USD. Kurzfristig wird die Aktie jedoch als "Neutral"-Titel eingestuft, da keine klaren Empfehlungen aus der jüngsten Zeit vorliegen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Electronic Arts kurzfristig überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.