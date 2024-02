Vorsicht vor Educational Development!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Educational Development. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 79,41 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Educational Development weder überkauft noch -verkauft ist und somit mit "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von +31,01 Prozent führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Das gleiche gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem eine Abweichung von +29,01 Prozent ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich Aktienkurs erzielte Educational Development in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -52,48 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -43,36 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Händler"-Branche, die im Durchschnitt um -9,12 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -9,02 Prozent hatte, liegt Educational Development um 43,46 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Educational Development in den letzten Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Educational Development wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.