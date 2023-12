Vorsicht vor der Edda Wind ASA-Aktie?

Das Anleger-Sentiment rund um die Edda Wind Asa-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen einen positiven Trend, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung der Aktie führte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse für die Anleger.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Edda Wind Asa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 23,77 NOK. Der letzte Schlusskurs von 24,25 NOK weicht um +2,02 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (24,01 NOK) zeigt eine Ähnlichkeit zum letzten Schlusskurs (+1 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde keine wesentliche Veränderung festgestellt, und daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien führte zu keinen signifikanten Unterschieden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Edda Wind Asa-Aktie einen Wert von 35,29 für den RSI7 (sieben Tage) und 48,15 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.