Vorsicht vor der Edan Instruments-Aktie!

Die technische Analyse der Edan Instruments zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 12,49 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 9,77 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -21,78 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 10,58 CNH, was einen Abstand von -7,66 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Edan Instruments in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,91 Prozent erzielt hat. Dies liegt deutlich unter dem Durchschnitt von ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die im Durchschnitt um -7,66 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -10,25 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite mit -2,07 Prozent im letzten Jahr deutlich darunter, was zu einer Unterperformance von 15,84 Prozent führt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie von Edan Instruments in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Edan Instruments mit einem Wert von 20,38 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Was die Dividendenrendite betrifft, so hat Edan Instruments mit einer Dividendenrendite von 2,1 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,76 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Edan Instruments-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.