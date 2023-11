Vorsicht vor der EcoGraf Ltd-Aktie?

Bei der technischen Analyse der Ecograf-Aktie fällt auf, dass der gleitende Durchschnittskurs momentan bei 0,17 AUD liegt. Der aktuelle Aktienkurs beträgt hingegen 0,155 AUD. Dies führt zu einer Distanz von -8,82 Prozent zum GD200, was als schlecht bewertet wird. Im Vergleich dazu steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,13 AUD und weist somit einen Abstand von +19,23 Prozent auf, was als gut bewertet wird. Als Gesamtnote wird daher neutral vergeben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ecograf liegt momentan bei 22,73 Punkten und zeigt somit eine überverkaufte Situation an. Daher wird hier eine gute Bewertung vergeben. Der RSI25 hingegen liegt bei 35,42 und zeigt weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation an. Daher wird dieser abweichend als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Ecograf-Aktie in diesem Bereich eine gute Bewertung.

Die Diskussionen rund um Ecograf auf sozialen Medien deuten auf eine positive Einschätzung und Stimmung hin. In den letzten beiden Wochen häufen sich positive Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Die Anlegerstimmung wird daher als gut bewertet.

Die Aktivität und Stimmungsänderung im Netz deuten ebenfalls auf eine gute Bewertung hin. Es gibt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmung. Insgesamt wird Ecograf daher in diesem Bereich als gut eingestuft.

