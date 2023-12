Vorsicht vor ESR Cayman!

Derzeitige Analyse der Esr-Aktie

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden bei Esr über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat in letzter Zeit eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine schwache Aktivität im Netz hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Esr liegt bei 63,12, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Das Anleger-Sentiment zeigt mehrheitlich positive Meinungen zur Esr-Aktie, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Esr-Aktie bei 9,58 HKD, was eine Entfernung von -20,5 Prozent vom GD200 (12,05 HKD) bedeutet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 10,28 HKD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt.

Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Esr-Aktie, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.