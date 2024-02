Vorsicht vor der EON-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die Dividende der Eon-Aktie liegt derzeit bei einer Rendite von 4,07 %, was 1,51 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Multi-Dienstprogramme liegt. Dies bedeutet, dass die Dividendenrendite des Unternehmens niedriger ausfällt, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Eon-Aktie eine Rendite von 30,38 Prozent erzielt, was mehr als 31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Multi-Dienstprogramme"-Branche lag die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -0,97 Prozent, wobei Eon mit 31,35 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Eon gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklungen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine Einschätzung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Eon-Aktie liegt bei 77,39, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 65,78, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht".