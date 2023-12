Vorsicht vor der ELL Environmental-Aktie!

Der Aktienkurs von Ell Environmental hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,59 Prozent erzielt, was 41,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" beträgt -16,22 Prozent. Die aktuelle Unterperformance der Aktie führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Ell Environmental eine Rendite von 0 Prozent auf, was 1,32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage der Ell Environmental-Aktie bei 0,15 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,067 HKD liegt, was einer Abweichung von -55,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,09 HKD unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -25,56 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In fundamentalen Kriterien betrachtet hat Ell Environmental ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,99, was 130 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.