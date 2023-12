Vorsicht vor der Dreadnought Resources-Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Dreadnought. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 60 Punkte, was bedeutet, dass Dreadnought momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch beim 25-Tage-RSI ist Dreadnought weder überkauft noch überverkauft (Wert: 61,11), und wird somit auch hier als "Neutral" bewertet.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug auf Dreadnought hat die Diskussionsaktivität eine durchschnittliche Intensität aufgewiesen, was zu einer "Neutral" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionen rund um Dreadnought in sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen insgesamt negative Meinungen überwiegen und überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dreadnought-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,031 AUD liegt, was einer Abweichung von -38 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,04 AUD) weicht mit einem letzten Schlusskurs von -22,5 Prozent ab. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Dreadnought-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.