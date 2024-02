Vorsicht vor Draegerwerk!

Der Aktienkurs von Draegerwerk & weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Rendite von 29,03 Prozent auf, was mehr als 41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -11,82 Prozent, wobei Draegerwerk & mit 40,85 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet gibt es interessante Ausprägungen bei Draegerwerk &. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung mit weniger Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird als Mittel aus der technischen Analyse genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Draegerwerk & beträgt 44,07 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 71,15, was bedeutet, dass Draegerwerk & als überkauft eingestuft wird und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10 liegt, was bedeutet, dass die Börse 10,51 Euro für jeden Euro Gewinn von Draegerwerk & zahlt. Dies ist 89 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 99, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.