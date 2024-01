Vorsicht vor der Dolphin Entertainment-Aktie?

Die Stimmung und das Interesse an Dolphin Entertainment haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen, wie aus einer Analyse der Internet-Kommunikation hervorgeht. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse an der Aktie hindeutet. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Dolphin Entertainment mit 1,6 USD derzeit -0,62 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf der Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -12,57 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung rund um Aktien kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Internet-Kommunikation eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Dolphin Entertainment auf sozialen Plattformen neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung zu Dolphin Entertainment abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt positiv. Es liegt eine "Gut"-Einstufung vor, da es 1 Kaufempfehlung, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Dolphin Entertainment liegt bei 7 USD, was einem potenziellen Anstieg um 337,5 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Einschätzungen erhält die Aktie das Rating "Gut". Insgesamt wird Dolphin Entertainment daher aus Analystensicht als "Gut" eingestuft.

