Vorsicht vor Diamyd Medical AB!

Die Stimmung rund um die Aktienkurse von Diamyd Medical wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde in sozialen Medien als neutral bewertet. In den letzten zwei Tagen haben die Nutzer hauptsächlich negative Themen rund um Diamyd Medical diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen und gibt an, ob die Aktie überkauft oder -verkauft ist. Der RSI von Diamyd Medical liegt bei 51,33, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Diamyd Medical bei 10,62 SEK verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 6,77 SEK liegt. Dieser Abstand von -36,25 Prozent führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der GD50, der den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 7,13 SEK, was einer Differenz von -5,05 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung rund um Diamyd Medical in den letzten vier Wochen deutlich verschlechtert hat. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen. Aufgrund dieser Entwicklungen erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

