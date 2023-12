Vorsicht vor der Diageo ADR-Aktie!

Aktienkurse werden nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst. Eine Analyse von Diageo auf sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv ist. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Diageo in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine positive Bewertung mit drei "Gut" Signalen und keinem "Schlecht" Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) für Diageo liegt bei 34,79, was als neutral betrachtet wird, da weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation vorliegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie deshalb eine Einstufung als "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Diageo um 4,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -13,88 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt wurde. Dies wird auf negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien zurückgeführt und daher mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Die Stärke der Diskussion hingegen zeigt eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Diageo daher in dieser Kategorie ein Gesamturteil von "Schlecht".

