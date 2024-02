Vorsicht vor der Deutsche Wohnen-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Deutsche Wohnen befindet sich derzeit laut der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses in einer schlechten Position. Der GD200 des Wertes liegt bei 21,35 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (19,69 EUR) um -7,78 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 22,04 EUR, was einer Abweichung von -10,66 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Deutsche Wohnen momentan überkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 70,21 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 70,14 liegt. Beide Werte führen zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht".

In den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine vermehrte Anzahl an negativen Kommentaren über die Deutsche Wohnen zu beobachten, was das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer in den roten Bereich verschob. Dies führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie. Die Anlegerstimmung, die neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch einen Einfluss auf Aktienkurse hat, war neutral, wobei in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen aufgegriffen wurden. Insgesamt wird daher auch in dieser Hinsicht die Deutsche Wohnen als "Schlecht" eingestuft.