Vorsicht vor der Deutsche Pfandbriefbank-Aktie!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über die Deutsche Pfandbriefbank in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über die Deutsche Pfandbriefbank wurde deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt. Insgesamt bekommt die Aktie deshalb ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite der Deutsche Pfandbriefbank beträgt derzeit 13,98 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,57 %. Aufgrund dieser Differenz von 8,41 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Deutsche Pfandbriefbank derzeit bei 6,78 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,455 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -19,54 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5,91 EUR, was einer Distanz von -7,7 Prozent entspricht und somit auch zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Deutsche Pfandbriefbank liegt momentan bei 91 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt dagegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Deutsche Pfandbriefbank daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.