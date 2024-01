Vorsicht vor der Deutsche Beteiligungs AG-Aktie?

Die Aktie der Deutschen Beteiligungs wird auf Grundlage der heutigen Notierungen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,09 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (51,2) eine Unterbewertung um 90 Prozent signalisiert. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie liegt bei 32, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 40,93 eine neutrale Bewertung an. Insgesamt erhält die Deutsche Beteiligungs-Aktie daher ein "Neutral"-Rating für den RSI.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen und keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls positiv aufgenommen, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Deutsche Beteiligungs-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 10,59 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent über der durchschnittlichen Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.