Vorsicht vor der Deutsche Bank-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 19,14 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Outperformance von +12,4 Prozent darstellt. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit 12,3 Prozent über dem Durchschnitt, wobei die Deutsche Bank um 6,83 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Deutsche Bank ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Bewertung verwendet, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 34,64 Punkten, was auf neutralen Zustand hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 48,46 bestätigt diese Einschätzung. Die Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Deutsche Bank. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch ist die Aufmerksamkeit der Anleger für das Unternehmen insgesamt rückläufig, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Bank-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 10,38 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 12,08 EUR liegt deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Deutsche Bank-Aktie anhand der verschiedenen Analysemethoden mit einem gemischten Rating bewertet, wobei sowohl positive als auch neutrale und negative Bewertungen zum Ausdruck kommen.

Deutsche Bank kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Deutsche Bank jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Deutsche Bank-Analyse.

Deutsche Bank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...