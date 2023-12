Vorsicht vor Detalion Games!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Detalion Games-Aktie zeigt einen Wert von 81 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 67,3, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Detalion Games.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Detalion Games wird als "Neutral" bewertet, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren, und auch der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Detalion Games beschäftigte.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Detalion Games-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,5 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,338 EUR liegt, was einer Abweichung von -32,4 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie aufgrund einer Abweichung von -26,52 Prozent ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb Detalion Games auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale bis schlechte Bewertung für Detalion Games basierend auf den verschiedenen Indikatoren.