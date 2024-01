Vorsicht vor der Desert Metals Ltd-Aktie!

Die technische Analyse der Desert Metals-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,047 AUD ein "Schlecht"-Signal ist, da er 21,67 Prozent unter dem GD200 (0,06 AUD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,05 AUD, was einem Abstand von -6 Prozent entspricht, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für den Aktienkurs basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Desert Metals aktuell mit einem Wert von 100 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Wird der RSI auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen führte zu einem "Neutral"-Rating für die Desert Metals-Aktie.

In den sozialen Medien wurde Desert Metals in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Desert Metals-Aktie.