Vorsicht vor der Dermapharm-Aktie?

Der Soft-Faktor bei der Beurteilung einer Aktie, wie Sentiment und Buzz, umfasst auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Dermapharm folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität im Netz war üblich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Dermapharm-Aktie daher als neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Dermapharm bei 42,36 EUR liegt und damit nur 0,09 Prozent über dem GD200 (42,32 EUR) liegt. Dies wird als neutrales Signal bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 39,61 EUR, was einem guten Signal entspricht, da der Abstand +6,94 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Dermapharm-Aktie als gut bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Arzneimittel"-Branche hat Dermapharm in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,77 Prozent erzielt. Dies liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von -8,95 Prozent, was einer Outperformance von +21,72 Prozent entspricht. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Dermapharm mit -8,57 Prozent über dem Durchschnitt von 21,34 Prozent. In beiden Bereichen führt dies zu einem guten Rating.

Fundamental betrachtet hat Dermapharm ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 97 als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine gute Einschätzung von der Redaktion.