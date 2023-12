Vorsicht vor der DelphX Capital Markets-Aktie?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Beurteilung von Aktien. Vor kurzem war die Delphx Capital Markets-Aktie Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich negative Meinungen geäußert. In den letzten Tagen hat sich der Meinungsmarkt weder überwiegend mit positiven noch mit negativen Themen rund um Delphx Capital Markets beschäftigt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Delphx Capital Markets-Aktie beträgt aktuell 55. Das bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 58 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Delphx Capital Markets-Aktie mittlerweile 0,12 CAD, während der Kurs selbst bei 0,17 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +41,67 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,18 CAD, was zu einem Abstand von -5,56 Prozent führt und somit zu einer Bewertung von "Schlecht". Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Delphx Capital Markets in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Delphx Capital Markets. Auch hier ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.