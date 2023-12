Vorsicht vor der Defense Metals-Aktie?

Die Defense Metals-Aktie befindet sich derzeit in einer charttechnischen Bewertung von -22,73 Prozent Entfernung vom GD200 (0,22 CAD) und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 0,18 CAD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -5,56 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Defense Metals-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral". Die Aktie hat im Netz eine mittlere Diskussionsintensität hervorgebracht, während die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren hat. Somit ergibt sich für Defense Metals in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 44,44 und zeigt damit an, dass die Defense Metals-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25-Wert von 45 deutet darauf hin, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Insgesamt wird die Messung der Anleger-Stimmung also als "Neutral" eingestuft.

