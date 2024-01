Vorsicht vor der Deciphera-Aktie?

Der Analysteneinschätzung zufolge erhielt Deciphera in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen von Analysten, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Es gab keine aktualisierten Bewertungen von Analysten für Deciphera im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 23 USD, was einem potenziellen Anstieg um 60,28 Prozent vom letzten Schlusskurs (14,35 USD) entspricht, was einer positiven Empfehlung entspricht. Basierend auf der Analyse der Analysten erhält die Deciphera-Aktie insgesamt eine positive Bewertung.

In Bezug auf Dividenden hat Deciphera derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt (0) liegt. Daher erhält Deciphera in Bezug auf die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv in Bezug auf Deciphera. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, während es keine negativen Diskussionen gab. Anleger waren an fünf Tagen neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Grundlage unserer Stimmungsanalyse erhält Deciphera daher eine positive Bewertung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI für Deciphera bei 52,53 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Deciphera weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Deciphera gemäß unserer Analyse eine neutrale Bewertung.