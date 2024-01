Vorsicht vor der Dave, Buster's Entertainment-Aktie?

Die Aktie von Dave & Buster's Entertainment hat in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt folgende Bewertungen erhalten: 2 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Dave & Buster's Entertainment vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 60 USD, während der letzte Schlusskurs bei 49,24 USD liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 21,85 Prozent hin, was mit einer Einstufung "Gut" verbunden ist. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" auf Basis der Bewertungen von Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Dave & Buster's Entertainment diskutiert. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Dave & Buster's Entertainment als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 66,51, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, und der RSI25 liegt bei 40,76, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt somit "Neutral".

Wer derzeit in die Aktie von Dave & Buster's Entertainment investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeitbranche einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,76 Prozentpunkten erzielen. Die niedrigen Dividenden des Unternehmens führen zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns.