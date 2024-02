Vorsicht vor der Datadog A-Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Datadog liegt bei 55,01, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 48,24 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Datadog daher als neutral eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was positiv bewertet wird. Jedoch wurde das Unternehmen weniger diskutiert, was auf ein nachlassendes Interesse der Anleger hindeutet. Somit erhält die Datadog-Aktie eine positive Bewertung für das Sentiment, aber eine negative Bewertung für die Diskussionsintensität.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu erkennen. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Datadog-Aktie beträgt derzeit 104,35 USD und liegt somit deutlich über dem letzten Schlusskurs von 129,51 USD. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 125,08 USD, was nahe am letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Datadog-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren positiv bewertet.

Die Analyse der Analysten zeigt, dass die Datadog in den letzten 12 Monaten 8 positive, 4 neutrale und keine negativen Einschätzungen erhalten hat. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als gut eingestuft. Kurzfristig ergibt sich ein ähnliches Bild, da in einem Monat 1 positive und keine negativen Einschätzungen vorliegen. Die Analysten erwarten jedoch eine negative Entwicklung des Kurses um 17,98 Prozent, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.