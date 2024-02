Vorsicht vor der Danone-Aktie?

Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat in den sozialen Medien in den letzten Wochen viel Aufmerksamkeit erregt. Die Diskussionen zeigen eine erhöhte Aktivität und eine starke Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Obwohl die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Anlegermeinungen zu Danone in den sozialen Medien waren in den letzten Wochen überwiegend negativ, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einem Gesamtbild von 0 Gut- und 5 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Danone-Aktie zeigt für den RSI7 einen Wert von 56,59 und für den RSI25 einen Wert von 47,24, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik wird Danone von Analysten positiv bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine positive Differenz von +3,34 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie von Danone in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Anlegerstimmung als "Neutral" bis "Schlecht" eingestuft wird.

