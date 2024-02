Vorsicht vor Dajin Heavy Industry!

Dajin Heavy Industry: Analyse der Aktienbewertung

Die Dividendenrendite von Dajin Heavy Industry liegt bei 0,13 Prozent, was 1,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Elektrische Ausrüstung" ist. Daher wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dajin Heavy Industry einen Wert von 24, was sich im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf einem ähnlichen Niveau befindet. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Dajin Heavy Industry festgestellt werden. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Dajin Heavy Industry um -23,83 Prozent vom GD200 (27,45 CNH) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 22,95 CNH auf ein "Schlecht"-Signal hin.

Zusammenfassend wird die Aktienbewertung von Dajin Heavy Industry als "Schlecht" eingestuft, basierend auf der aktuellen Analyse der Dividendenrendite, des KGV, des Sentiments und der technischen Analyse.