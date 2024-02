Vorsicht vor der Cyclopharm-Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Cyclopharm. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 25 Punkte, was darauf hindeutet, dass Cyclopharm momentan überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Im Gegensatz dazu ist Cyclopharm auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger kann auch einen Einfluss auf die Aktienkurse haben. Unseren Analysten zufolge waren die Kommentare und Befunde zu Cyclopharm auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cyclopharm-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,14 AUD lag. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1,85 AUD, was einem Unterschied von -13,55 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der letzte Schlusskurs liegt auch nah am 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Cyclopharm zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung erfährt eine negative Änderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Cyclopharm.