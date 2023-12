Vorsicht vor Cyclacel Pharmaceuticals!

In den letzten Wochen konnte bei Cyclacel keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis wird Cyclacel kritisch betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 71,51 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Cyclacel daher eine Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment für Cyclacel ist hingegen positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen mit den positiven Themen rund um Cyclacel befasst hat. Diese Situation führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass Cyclacel mit einem Kurs von 2,81 USD derzeit -54,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz zum GD200 von -63,46 Prozent insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung für Cyclacel, wobei das Anleger-Sentiment positiv ist, die technische Analyse jedoch auf Schwächen hinweist.