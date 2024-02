Vorsicht vor der Cyan-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "cyan":

Die Anlegerstimmung in Bezug auf die Aktie von Cyan war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Weder überwiegend positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten wurden größtenteils neutral bewertet. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird Cyan daher eine "Neutral"-Einschätzung zugeordnet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cyan. Weder übermäßig positive noch negative Diskussionen waren zu beobachten. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie vergeben. Die Häufigkeit der Beiträge zu Cyan deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit durchschnittlich im Fokus der Anleger steht.

Die technische Analyse der Cyan-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,53 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1,51 EUR, was einem Unterschied von -1,31 Prozent entspricht. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Bei der Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts, der aktuell bei 1,2 EUR liegt, ergibt sich jedoch ein positiveres Bild, da der letzte Schlusskurs darüber lag (+25,83 Prozent). Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse schnitt Cyan in den letzten 12 Monaten mit einer Performance von -29,12 Prozent schlechter ab als vergleichbare Unternehmen aus der "Software"-Branche, die im Durchschnitt um 6,46 Prozent stiegen. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 2,73 Prozent verzeichnete, lag Cyan 31,85 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anlegerstimmung, eine gemischte Einschätzung in der technischen Analyse und eine schlechte Performance im Branchenvergleich für die Aktie von Cyan.