Vorsicht vor der Creek & River-Aktie?

Die aktuelle Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber dem Unternehmen Creek & River ist neutral. Weder positive noch negative Ausschläge waren in den letzten Tagen zu beobachten. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Creek & River daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Creek & River aktuell bei 2036,41 JPY verläuft. Der Aktienkurs selbst lag bei 1938 JPY, was einem Abstand von -4,83 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 2045,92 JPY, was einer Differenz von -5,27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt wird auf Basis der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung für Creek & River abgegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Creek & River-Aktie zeigt einen Wert von 69 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 73,32, was zu einer Überbewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Creek & River.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat sich für Creek & River in den letzten Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Zusammenfassend wird Creek & River auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating bewertet.