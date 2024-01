Vorsicht vor Covestro!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie. Im Fall von Covestro ist das KGV mit einem Wert von 8,73 deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Chemikalien", der bei 102 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als günstig angesehen werden kann, was zu einer positiven Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich hingegen ein weniger erfreuliches Bild. Covestro schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche lediglich eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,78 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Ein Blick auf die Performance der Aktie in den vergangenen 12 Monaten zeigt jedoch erfreuliche Zahlen. Während die durchschnittliche Performance ähnlicher Aktien aus der "Chemikalien"-Branche bei -3,53 Prozent lag, erzielte Covestro eine beachtliche Performance von 27,61 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +31,14 Prozent im Branchenvergleich, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Covestro derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung in diesem Bereich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Covestro in Bezug auf das KGV und die Performance positive Ergebnisse vorweist. Die Dividendenrendite hingegen fällt im Vergleich zur Branche negativ aus. Die neutrale Bewertung im Bereich des RSI deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit relativ ausgeglichen ist.