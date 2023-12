Vorsicht vor der Coparation-Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der Copa-RSI liegt bei 88,57, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, beläuft sich auf 77,98, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Copa wird sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch langfristige Stimmungsindikatoren beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung im Internet ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Untersuchung ergab eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass Copa derzeit -13,53 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum gleitenden Durchschnitt auf -21,9 Prozent, was auch zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Copa diskutiert, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält Copa eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Copa aufgrund des langfristigen Stimmungsbildes und des Anleger-Sentiments.