Vorsicht vor der Convum-Aktie?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Convum war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Convum liegt bei 25, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Convum daher in dieser Kategorie die Einschätzung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +6,73 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1873,8 JPY mit dem aktuellen Kurs von 2000 JPY vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 1927,16 JPY, was einer Abweichung von +3,78 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Convum festgestellt werden. Daher wird das Kriterium "Sentiment und Buzz" mit "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion oder Veränderung der Anzahl der Beiträge. Insgesamt erhält Convum daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.