Vorsicht vor der Contemporary Amperex-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Tkb Critical Technologies 1":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Derzeit liegt das KGV von Contemporary Amperex bei 14. Im Durchschnitt haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Contemporary Amperex daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Contemporary Amperex gegenüber dem Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0,93 % aus, was 0,55 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 1,48 %. Dies führt zur Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Contemporary Amperex derzeit bei 207,38 CNH. Dadurch erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 154,82 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -25,34 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei -7,45 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt erfolgt daher die Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber Contemporary Amperex. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.