Vorsicht vor der Clover Biopharmaceuticals-Aktie?

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Clover Biopharmaceuticals wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Clover Biopharmaceuticals auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Clover Biopharmaceuticals momentan als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt 46,67 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,52 Punkten, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Somit wird Clover Biopharmaceuticals für den RSI insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse erhält die Clover Biopharmaceuticals-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von -47,11 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine Abweichung von -5,88 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Clover Biopharmaceuticals konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Somit wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst bekommt Clover Biopharmaceuticals für diese Stufe daher ein "Neutral".