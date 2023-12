Vorsicht vor der Clipper Realty-Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Betrachtung der Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit erreicht. Für Clipper Realty Inc wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet.

Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 69,28 Punkte, was darauf hindeutet, dass Clipper Realty Inc derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,79, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für die Aktie hindeutet.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs von 4,95 USD eine Entfernung von -10,81 Prozent vom GD200 (5,55 USD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50 einen Kurs von 4,95 USD auf, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Clipper Realty Inc-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich der langfristigen Meinung von Analysten wird die Clipper Realty Inc-Aktie mit "Gut" bewertet, basierend auf 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 11 USD festgelegt, was eine potenzielle Performance von 122,22 Prozent darstellen würde. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Clipper Realty Inc, wobei die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Insgesamt wird daher das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.