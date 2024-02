Vorsicht vor Cleantech Acquisition!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten eine positive Bewertung für Nauticus Robotics abgegeben. Es gab keine neuen Updates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie, basierend auf Analystenmeinungen, liegt bei 5,25 USD, was einem potenziellen Anstieg um 1667,68 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. Die Diskussion war an einem Tag hauptsächlich positiv, während an zwei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Nauticus Robotics. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Nauticus Robotics in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch nicht außergewöhnlich. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit unter den gleitenden Durchschnittskursen liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf einen negativen Trend hin, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.