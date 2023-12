Vorsicht vor Cleantech Acquisition!

Die Nauticus Robotics-Aktie erhielt insgesamt 1 "Gut"-Bewertung und keine "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen von Analysten in den letzten zwölf Monaten. Dies ergibt im Durchschnitt eine positive Einschätzung für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5,25 USD, was einem potenziellen Anstieg um 600,93 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,749 USD) aus entspricht. Daher wird die Aktie von den Analysten positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Nauticus Robotics in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aus diesem Grund wird Nauticus Robotics in dieser Hinsicht positiv bewertet, jedoch insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nauticus Robotics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,98 USD lag, was einer Abweichung von -62,17 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,749 USD) entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 1,42 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -47,25 Prozent entspricht. Damit erhält die Nauticus Robotics-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem negative Themen rund um Nauticus Robotics diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

