Vorsicht vor Clean Seas Seafood!

Die Stimmung und das Interesse an Aktien können durch die Analyse von Bankhäusern sowie das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet gemessen werden. Bei Clean Seas Seafood haben wir die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum untersucht, um ein langfristiges Bild der Stimmungslage zu erhalten. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Clean Seas Seafood hat sich nach unserer Messung kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen insgesamt positive Meinungen zu Clean Seas Seafood. In den letzten Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft, was bedeutet, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Aus technischer Sicht basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Clean Seas Seafood derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,46 AUD, und der Kurs der Aktie (0,265 AUD) liegt um -42,39 Prozent über diesem Trendsignal. Auch der GD50 ergibt eine Abweichung von -26,39 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liefert ebenfalls wichtige Informationen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 zeigt jedoch, dass Clean Seas Seafood überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen ein gemischtes Bild hinsichtlich der Bewertung der Aktie von Clean Seas Seafood.