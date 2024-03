Vorsicht vor Clean Energy Fuels!

Derzeit wird die Clean Energy Fuels-Aktie als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 114 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 114,94 Euro für jeden Euro Gewinn von Clean Energy Fuels zahlt, was 293 Prozent mehr ist als der Durchschnitt in der Branche. Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Schlecht" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 7,5 USD, was einem Anstieg von 201,2 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Clean Energy Fuels wurde ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl zeigt eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Clean Energy Fuels derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, wodurch die Einstufung "Schlecht" erfolgt.