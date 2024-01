Vorsicht vor der Citizens Services-Aktie!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Citizens Services liegt bei 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,62 für Handelsbanken eine Unterbewertung um etwa 31 Prozent bedeutet. Anhand fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Citizens Services liegt bei 96,97, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 46, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Citizens Services in sozialen Medien. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Citizens Services daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Citizens Services liegt mit 3,61 % unter dem Branchendurchschnitt von 138,97 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.