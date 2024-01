Vorsicht vor Chongqing Yukaifa!

Der Relative Strength Index (RSI) der Chongqing Yukaifa liegt bei 64,29 und zeigt somit eine neutrale Situation an, weder überkauft noch -verkauft. Dieser Wert wird auf der Grundlage der Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen berechnet. Darüber hinaus beträgt der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Chongqing Yukaifa bei 4,09 CNH liegt, was einer Entfernung von -5,76 Prozent vom GD200 (4,34 CNH) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der einen Kurs von 4,36 CNH aufweist, was einen Abstand von -6,19 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung positiv verändert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der RSI neutral ist, die technische Analyse auf einen negativen Trend hinweist, das Sentiment und der Buzz jedoch positiv sind. Die Anleger-Stimmung erlaubt ebenfalls eine positive Einschätzung.