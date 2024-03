Vorsicht vor Chinas Wachstumszahlen: Warum Skepsis geboten ist

Verdächtige Unstimmigkeiten in Chinas offiziellen Statistiken deuten darauf hin: Das BIP-Wachstum lag letztes Jahr unter Pekings Angaben. Was steckt dahinter?

Zweifel an Chinas offiziellen Statistiken verdichten sich: Das Wachstum im letzten Jahr war wohl geringer als von Peking angegeben. Die Kommunistische Partei Chinas gab am Dienstag bekannt, dass das Wachstumsziel für dieses Jahr bei etwa 5% liegen soll. Premierminister Li Qiang räumte ein, dass dieses Ziel nicht leicht zu erreichen sei. Trotzdem prahlte er damit, dass das Land im letzten Jahr "eine Reihe von verflochtenen Schwierigkeiten" überstanden und dennoch ein Wachstum von 5,2% erzielt habe, was China zu einer der am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaften der Welt mache. Doch wie kann China 5% Wachstum verzeichnen, trotz zahlreicher Gegenwinde, von einem einbrechenden Immobilieninvestment bis hin zu einer schrumpfenden Bevölkerung? Sehr wahrscheinlich tut es das nicht. Das tatsächliche Wachstum ist vermutlich langsamer, vielleicht sogar deutlich langsamer.

Westliche Analysten und sogar einige chinesische Beamte nehmen das Bruttoinlandsprodukt Chinas schon lange mit Vorsicht. Doch mit dem Anwachsen von Diskrepanzen, Inkonsistenzen und Lücken in den Daten wächst auch die Skepsis an deren Integrität. Während frühere Diskrepanzen sich im Großen und Ganzen ausglichen, schmeicheln sie neuerdings überwiegend dem Wachstum und dienen somit dem breiteren Ziel von Präsident Xi Jinping, die Überlegenheit des chinesischen politischen und wirtschaftlichen Modells seinem Volk und der Welt zu verkünden.

Die in New York ansässige Rhodium-Gruppe, die Chinas Daten seit Jahren studiert, kommt zu dem Schluss, dass das jüngste Wachstum erheblich überschätzt wird. Rhodium schätzt, dass Chinas Wirtschaftsleistung im Jahr 2022, als die Covid-Lockdowns am weitesten verbreitet waren, tatsächlich geschrumpft ist, anstatt um 3% zu wachsen, wie offizielle Daten behaupten. Für das letzte Jahr setzt Rhodium das Wachstum auf etwa 1,5% anstatt der offiziellen 5,2%. Es sieht eine Erholung in diesem Jahr, nennt das neueste Ziel jedoch "unrealistisch", insbesondere ohne neues fiskalisches Stimulus.

Andere Analysten glauben ebenfalls, dass das wahre Wachstum niedriger ist als die offiziellen Daten, wenn auch nicht so stark. Alternative Schätzungen der Zentralbank Finnlands setzen das Wachstum im Jahr 2022 auf 1,3% und im letzten Jahr auf 4,3%. Ihre Skepsis wird durch die grassierenden Anomalien in den Daten angeheizt. Das chinesische Nationalbüro für Statistik berichtete, dass die Einzelhandelsumsätze im letzten Jahr in realen (inflationsbereinigten) Begriffen um etwa 7% gewachsen sind. Einzelhandelsumsätze sind eine Komponente eines breiteren Maßes für Konsum von Haushalten und Regierung. Doch separate Daten des NBS deuten darauf hin, dass der reale Konsum um 11% gewachsen ist, sagte Logan Wright, der die China-Forschung bei Rhodium leitet. Das steht in krassem Widerspruch zu einer Fülle anderer Beweise, wie etwa fallenden Online-Verkäufen bei Alibaba, steigenden Haushaltseinlagen und Stress bei lokalen Regierungen.

China überarbeitet routinemäßig Indikatoren der Vorjahre nach unten, um das Wachstum des laufenden Jahres stärker erscheinen zu lassen, ohne das frühere Wachstum zu revidieren. Im Dezember revidierte das NBS das Niveau des BIP im Jahr 2022 um 0,5% nach unten, was dazu diente, das Wachstum im Jahr 2023 zu steigern, doch es hielt das Wachstum für 2022 bei 3%. "Das NBS liebt Revisionen, die aktuelle und zukünftige Ergebnisse steigern, ohne die Vergangenheitsergebnisse zu ändern", schrieb Derek Scissors, Chefökonom bei China Beige Book, einer Forschungsgruppe, im Januar.

Investitionen in Sachanlagen, einer der am genauesten beobachteten Indikatoren Chinas, sind reich an solchen Revisionen. In separaten Berichten setzte das NBS die Investitionen in Sachanlagen auf 57 Billionen Yuan im Jahr 2022 und auf 50 Billionen Yuan im Jahr 2023. Anstatt jedoch zu berichten, dass die Investitionen im Jahr 2023 um 12% gesunken sind, sagte das NBS, sie seien um 3% gewachsen. Wie kann das sein? Das NBS muss das Niveau der Investitionen im Jahr 2022 nach unten korrigiert haben, ohne dies zu sagen, sagte Shehzad Qazi von China Beige Book, etwas, das in den letzten Jahren wiederholt geschehen ist. In einer Fußnote sagt das Büro, dass jährliche Niveaus nicht zur Berechnung des Wachstums verwendet werden sollten, da beispielsweise von Jahr zu Jahr unterschiedliche Projekte beprobt werden könnten. Andere statistische Ämter machen ihre Daten über die Zeit vergleichbar.

Eine weitere Anomalie: das NBS sagt, die Immobilieninvestitionen seien im Jahr 2023 um 10% zurückgegangen, aber auch, dass die Gesamtinvestition – einschließlich Bau – erheblich zum Wirtschaftswachstum beigetragen hat. Für beide Aussagen, wahr zu sein, müssten Investitionen außerhalb des Immobilienbereichs zu spektakulären Raten gewachsen sein. Doch die Gewinne standen unter Druck, ausländische Investitionen zogen sich zurück, und die Bankkredite trockneten aus.

"Wenn es also einen Anstieg der privaten Investitionen gibt, woher kommt er? Wie wird er finanziert?" Historisch gesehen ist Chinas nominelles BIP (d.h. vor Inflationsanpassung) volatiler als das reale BIP, was darauf hindeutet, dass Inflation so gesteuert wird, dass das Wachstum geglättet wird. Letztes Jahr prognostizierte China ein nominales Wachstum von etwa 7% im Jahr 2023 und ein reales Wachstum von etwa 5%. Stattdessen lag das nominale Wachstum bei etwa 4%, während das reale Wachstum immer noch 5,2% erreichte. Diese können nur in Einklang gebracht werden, wenn die Preise um 2% steigen sollten und stattdessen um 1% fielen. Wahrscheinlicher ist, dass die Preise höher und das Wachstum niedriger waren, als China behauptet, sagte Wright.

Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington verteidigte die Wachstumsdaten des letzten Jahres und sagte, sie würden durch physische Indikatoren bestätigt, einschließlich eines Anstiegs der Stromerzeugung um 6,9%, eines Anstiegs des Energieverbrauchs um 5,7% und eines Anstiegs des Gütertransports um 8,1%. Verbraucher treiben Chinas Erholung voran, mit einem Anstieg der Einzelhandelsumsätze von Dienstleistungen um 20%, während der Rückgang im Immobilienbereich verlangsamt wurde, fügte der Sprecher hinzu.

Zweifel an chinesischen Daten reichen Jahrzehnte zurück. Eine Zeit lang summierten sich die von den Provinzen gemeldeten BIP-Daten nicht zum nationalen BIP. Das hat sich weitgehend gelegt. Dennoch ist die Datenqualität Chinas immer noch unterdurchschnittlich. Im Vergleich zu anderen Ländern werden BIP-Daten ungewöhnlich schnell veröffentlicht, werden jedoch kaum jemals revidiert und enthalten grundlegende Informationen wie vierteljährliche Verbraucher-, Unternehmens- und Staatsausgaben nicht, sagte Gian Maria Milesi-Ferretti, der den World Economic Outlook des Internationalen Währungsfonds überwachte und jetzt bei der Brookings Institution ist. "Die statistischen Standards entsprechen nicht dem Niveau, das sie haben sollten", sagte er.

Chinas Vorschriften garantieren die Unabhängigkeit des statistischen Personals und verbieten das Erfinden oder Fälschen von Daten. Dennoch, wo andere statistische Ämter nach politischer Neutralität streben, lobt Chinas Statistikamt routinemäßig die Kommunistische Partei "mit Genosse Xi Jinping im Kern". Wright sagte, alle Länder hätten Diskussionen über Datenqualität, aber "niemand sieht es als Angriff auf die Legitimität der Regierung, so wie es in China der Fall ist. Jede Kritik oder Diskussion über Chinas Wachstumsrate eskaliert zu einem größeren politischen Konflikt." Nicht alle Analysten führen Chinas Datenanomalien auf Politik zurück, teilweise weil sie historisch in beide Richtungen gingen.

Aber zunehmend könnte das Massieren der Daten der einzige Weg sein, wie Peking die Lücke zwischen dem politisch benötigten Wachstum und dem realistisch erreichbaren schließen kann. "Die Wachstumsziele, die sie in den letzten Jahren gesetzt haben, waren zu hoch, um organisch erreicht zu werden", sagte Riikka Nuutilainen, eine Ökonomin bei der Bank von Finnland. "Die Beamten haben möglicherweise zu viel Angst, das Wachstumsziel so weit zu senken, wie es für ein ausgewogeneres Wachstum erforderlich wäre." Das Ziel für dieses Jahr, fügte sie hinzu, "ist ziemlich ambitioniert und könnte einige Glättung der Daten erfordern, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben."

