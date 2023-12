Vorsicht vor China Three Gorgesew Energy!

Die technische Analyse der China Three Gorges Renewables-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,19 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 4,44 CNH liegt deutlich darunter (Unterschied -14,45 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,71 CNH) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (-5,73 Prozent), was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für die China Three Gorges Renewables-Aktie zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings gab es in den letzten Tagen vermehrt negative Diskussionen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird.

Die langfristige Kommunikation im Netz zeigt nur eine geringe Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die China Three Gorges Renewables-Aktie als überkauft eingestuft wird, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung für die China Three Gorges Renewables-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des Sentiments und Buzz und des Relative Strength Index.