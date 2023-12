Vorsicht vor der China Television Media-Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der kurzfristige RSI von China Television Media liegt bei 39,91 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 31,98 Punkten führt zu einer neutralen Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend positive Diskussionen über China Television Media. In den letzten Tagen dominierten jedoch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der China Television Media-Aktie der letzten 200 Handelstage um 18,13 Prozent abweicht, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um 18,94 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer guten Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt. Insgesamt erhält China Television Media daher eine neutrale Bewertung für den kurzfristigen RSI, eine gute Bewertung für die technische Analyse und eine schlechte Bewertung für das langfristige Stimmungsbild.