Vorsicht vor China Regenerative Medicine International!

Die China Regenerative Medicine verzeichnet einen Kurs von 0,41 HKD, was einer Abweichung von -21,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht, was zu einer kurzfristigen Bewertung als "Schlecht" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -43,06 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse gilt die Aktie nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis als unterbewertet, da das KGV mit 10,4 insgesamt 73 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 38,28 im Segment "Biotechnologie". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Regenerative Medicine zeigt eine überverkaufte Situation mit einem RSI von 100 und eine neutrale Einschätzung mit einem RSI25 von 66,25 für einen Zeitraum von 25 Tagen. Die Gesamtbewertung auf Basis des RSI fällt daher ebenfalls negativ aus.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung der China Regenerative Medicine sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht, während die Anleger-Stimmung neutral ist.