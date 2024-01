Vorsicht vor der China Oilfield Services-Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei China Oilfield Services betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 11,11 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass China Oilfield Services im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") mit einer Rendite von -12,81 Prozent mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,21 Prozent. Hier liegt China Oilfield Services mit 19,03 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch haben negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Oilfield Services in den letzten Tagen zugenommen. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Oilfield Services-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 15,13 CNH liegt, und der letzte Schlusskurs bei 14,62 CNH auf ähnlichem Niveau liegt. Ähnlich verhält es sich auf Basis der letzten 50 Handelstage, wo der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.