Vorsicht vor der China National Medicine-Aktie?

Die China National Medicines-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 33,86 CNH verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 28,29 CNH liegt daher um -16,45 Prozent unter diesem Durchschnitt und erhält eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. In den letzten 50 Handelstagen betrug der Durchschnittsschlusskurs 29,33 CNH, was einer Abweichung von -3,55 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die China National Medicines-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für China National Medicines liegt bei 47,39 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso verhält es sich mit dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 53,48 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie ergibt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die China National Medicines-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,79 Prozent erzielt. Dies liegt 13,48 Prozent über dem Branchendurchschnitt und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe unserer Analyse.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von China National Medicines wird ebenfalls positiv bewertet. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Änderung der Stimmung deuten auf eine starke Aktivität und eine positive Veränderung hin, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung.