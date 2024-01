Vorsicht vor der China Intelligence Information-Aktie?

Die Aktie von China Intelligence Information wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle.

Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung der Anleger.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der China Intelligence Information-Aktie um 22,83 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 hingegen zeigt eine positive Kursentwicklung von 15,75 Prozent, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Dynamik des Aktienkurses. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen wird als "Gut" eingestuft, während der RSI25 für 25 Tage zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut" für die China Intelligence Information-Aktie.